Agência de classificação de risco Fitch eleva nota do Estado do Rio

O Estado do Rio de Janeiro passou de "AA" para "AAA" na classificação de longo prazo da Fitch Ratings, uma das maiores agências de classificação de risco do mundo. A mudança se deve a uma recalibragem dos critérios da própria agência, que alterou a nota da União e, por consequência, as de alguns estados, caso do Rio de Janeiro.O índice "AAA" é o mais alto da classificação de longo prazo, relativo às dívidas com prazos superiores a 12 meses. No início de agosto, a Fitch havia elevado a classificação de risco do Rio de "BB-, com perspectiva estável" para "BB, com perspectiva estável" em seu ranking anual. Não houve alteração nesse indicador."O Rio de Janeiro passa por um momento de reestruturação e, como exemplo, está o compromisso do nosso governo na gestão das finanças públicas. A nova classificação do Estado nos mostra que estamos no caminho certo", destaca o governador Cláudio Castro.A melhoria da pontuação do Rio na comparação com o ano anterior é mais um resultado do trabalho de gestão responsável das contas públicas que o estado vem realizando.