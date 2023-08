Cristo Redentor será iluminado de azul em homenagem a especialistas de psicologia

Rio - O Cristo Redentor será iluminado, neste domingo (27), às 19 horas, pela cor azul em homenagem aos profissionais de psicologia. A iniciativa é do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, em comemoração aos 61 anos da regulamentação desta profissão.



Segundo o Conselho, ato é uma homenagem aos 438.803 psicólogas e psicólogos do Brasil. "O dia é celebrado para evidenciar a pluralidade, marca essencial da psicologia, profissão que está presente em clínicas, nas políticas públicas e no Controle Social".



A psicologia é uma das profissões que mais cresceu nos últimos anos. Dos mais de 400 mil profissionais no Brasil, 53.988 estão no Rio de Janeiro, sendo 46.145 mulheres. O país é o maior país do mundo em número de psicólogas e psicólogos.