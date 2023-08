Dois homens são mortos a tiros em Santa Cruz, na Zona Oeste

Rio - Dois homens foram encontrados mortos com marca de tiros em Santa Cruz, na Zona Oeste, na tarde deste sábado (26). Segundo relatos, os casos teriam relação com disputa de território entre as milícias chefiadas por Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, e Alan Ribeiro Soares, o Nanan.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 27° BPM (Santa Cruz) foram acionados para uma ocorrência de homicídio, em um conjunto habitacional na Avenida João XXIII. Segundo o comando da unidade, no local o fato foi constatado pelos militares que encontraram a vítima sem vida no interior de um automóvel.



Em curto intervalo de tempo, a PM também foi acionada para outra ocorrência de homicídio, na comunidade do Antares, ainda em Santa Cruz. A vítima foi encontrada morta na Estação de Tancredo Neves.



As áreas dos crimes foram isoladas e os locais preservados para o trabalho da perícia da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que assumiu as investigações dos casos.



Nas redes sociais, relatos afirmam que os mortos seriam milicianos rivais. “Ontem foi dia de mata-mata em Santa Cruz. Milicianos do Nanan, foram no Antares e mataram o miliciano DG, em resposta, os milicianos do Zinho, foram em São Fernando, e mataram o miliciano Lasanha”, disse um comentário.



Procurada, a Polícia Civil ainda não confirmou essa versão e não divulgou a identificação dos mortos.



Entenda a disputa



As milícias de Zinho e Nanan vivem em constantes confrontos. De acordo com as investigações, Nanan era um dos homens de confiança de Wellington da Silva Braga, o Ecko. Mas após a morte do miliciano, em 2021, foi Zinho quem assumiu a milícia.



Desde a morte de Ecko, os dois vêm disputando territórios da Zona Oeste contra o rival em comum, Danilo Dias Lima, o Tandera. No entanto, relatos apontam que Nanan assumiu algumas áreas sozinho, o que voltou a gerar atrito com Zinho.



Além da disputa entre os grupos paramilitares, a região também sofre invasões constantes do Comando Vermelho, que busca expandir o controle da venda de drogas em comunidades da Zona Oeste.

PM morto em Santa Cruz



Na última quinta-feira (24), um policial militar de folga morreu após ser baleado em um bar no bairro Largo do Bodegão, em Santa Cruz, na Zona Oeste. Segundo a corporação, testemunhas relataram que houve uma discussão no estabelecimento e posteriormente dois homens em uma motocicleta passaram atirando contra o soldado Diego Pereira Teixeira.

Nas redes sociais, relatos afirmam que os assassinos seriam milicianos no grupo de Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho. Foragido, ele é considerado um dos criminosos mais procurados do Rio de Janeiro. A milícia comandada por ele atua em diversas áreas da Zona Oeste da capital e na Baixada Fluminense.



A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da morte do policial militar. Diligências estão em andamento para apurar a autoria e esclarecer os fatos.