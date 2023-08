Família pede ajuda para lozalizar idoso desaparecido em Nova Iguaçu

Rio - A família de Genario Domingues, de 74 anos, pede ajuda para encontrar o idoso, que está desaparecido desde a manhã da última quarta-feira (23), quando se perdeu na Serra de Adrianópolis, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ele entrou na mata escondido dos parentes para buscar ervas.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, os agentes foram acionados na sexta-feira (25), para um chamado de salvamento de pessoa na mata, no entanto ainda não conseguiram avançar no rastreio. O comando informou que as buscas continuam.



Ana Regina, de 44 anos, sobrinha de Genario, contou ao DIA que ele teria saído de casa escondido para buscar ervas na mata. "Meu tio foi buscar folha de jatobá na serra para fazer ‘garrafada’, uma espécie de remédio caseiro. Ele foi escondido, enquanto minha tia dormia. Encontramos a bicicleta dele na entrada da serra", explicou.



Ana também relata que as buscas realizadas pelos profissionais estão sendo insuficientes, pois apenas cinco bombeiros estão prestando socorro na região de mata fechada desde que foram acionados. Ela diz que os agentes não possuem as ferramentas necessárias, pedindo emprestado facões e foices de moradores para poder adentrar ao local, além de comparecerem com cães farejadores apenas uma vez. O Corpo de Bombeiros ainda não se manifestou sobre as acusações, o espaço segue aberto.



Ela relata que a família realizou um boletim de ocorrência na 58ª DP (Nova Iguaçu) neste domingo (27). Procurada, a Polícia Militar informou que não foi acionada.



"Choramos o que tinha que chorar, não temos mais recursos. Precisamos de ajuda, estamos desolados. Não estamos tendo mais esperanças, queremos ele vivo ou morto", afirmou Ana Regina.



Qualquer ajuda ou informação pode ser enviada para o contato da família: (21) 97510-6683.



*Reportagem do estagiário Lucas Guimarães, sob supervisão de Adriano Araujo e Iuri Cosini