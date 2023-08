Bebê é encontrado morto em lixo na Zona Norte

Rio - O corpo de um bebê foi encontrado no lixo Rua Barão do Bom Retiro, no Engenho Novo, na Zona Norte, na manhã deste domingo (27).



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 3° BPM (Méier) foram acionados por um grupo de populares que encontraram um feto, já sem vida no local. A área foi isolada e o caso foi encaminhado para a 25ª DP (Engenho Novo).



Segundo a Polícia Civil foi instaurado um inquérito para apurar o caso. A perícia foi realizada no local e o corpo do bebê foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de necropsia. Diligências estão em andamento para identificar os pais e esclarecer todos os fatos.