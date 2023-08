Sustentabilidade deve ser promovida na dimensão social, econômica e ambiental, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu neste domingo, 27, sua participação na 14ª Conferência de chefes de Estado da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), em São Tomé e Príncipe, tendo em vista também o tema do encontro, "Juventude e Sustentabilidade". "É muito oportuno retornar a São Tomé e Príncipe para tratar de um assunto que nos une. Falar de juventude e sustentabilidade, tema desta 14ª Cúpula da CPLP, é falar de futuro", escreveu em publicação no Twitter.



Neste último dia de agenda na África, Lula disse em suas redes sociais que a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa pode se orgulhar do trabalho conjunto na promoção da segurança alimentar e nutricional, na educação e intercâmbio entre os países.



"Para que eles [jovens] tenham esperanças de um futuro melhor, a sustentabilidade tem de ser promovida, desde agora, nas suas três dimensões: a social, a econômica e a ambiental", diz em publicação.



Lula pondera, no entanto, que apenas formar a juventude não é suficiente devido às mudanças no mundo do trabalho. "Vivemos o desafio de dinamizar nossas economias garantindo trabalho digno, salário justo e proteção aos trabalhadores e trabalhadoras", afirma.



A passagem por São Tomé e Príncipe é a última parada na viagem internacional de Lula ao continente africano, que teve início na terça-feira 22, para participar da 15ª Cúpula do Brics.



A CPLP foi criada em 1996 e conta atualmente com nove Estados membros: Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Na agenda, também está prevista reunião restrita de Lula com lideranças políticas.