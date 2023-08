Corpo de Bombeiros continua na busca por jovem que se afogou no Recreio

se afogou na última quarta-feira (23), na Praia do Recreio, Zona Oeste do Rio, seguem em andamento neste domingo (27), mesmo com o tempo chuvoso. De acordo com o Corpo de Bombeiros, motos aquáticas e drones atuam na procura. Rio - As buscas aquáticas pelo modelo, de 23 anos, que, na Praia do Recreio, Zona Oeste do Rio, seguem em andamento neste domingo (27), mesmo com o tempo chuvoso. De acordo com o Corpo de Bombeiros, motos aquáticas e drones atuam na procura.

A corporação informou, ainda, que as buscas superficiais seguem de forma interrupta durante a noite e madrugada. O trabalho é realizado por militares do Grupamento Marítimo (GMar) da Barra da Tijuca.



Jeferson Gomes desapareceu após um mergulho na altura do Posto 9. No dia do desaparecimento, testemunhas disseram que a correnteza o levou para longe da beira da praia. Banhistas que viram o ocorrido tentaram ajudar, mas sem sucesso.

Familiares do jovem acompanharam o trabalho dos militares na praia. Através das redes sociais, a família emitiu um comunicado. "Nosso Jeferson encontra-se desaparecido desde quarta-feira. Estamos pedindo todas as energias positivas, orações, rezas para que a gente possa encontrá-lo e se despedir. Todo apoio nesse momento é bem-vindo", diz a publicação.

mensagem em tom de despedida. Luanda Gomes disse que, após olhar as mensagens que recebeu, tem a certeza do quanto o irmão era "sensacional" e amado. "Uma coisa é certa: meu irmão veio para brilhar e brilhou muito nos seus 23 anos muito bem vividos, e de forma intensa. Queria agradecer e abraçar cada um por todo o carinho", finalizou a jovem. A irmã de Jeferson também publicou umaLuanda Gomes disse que, após olhar as mensagens que recebeu, tem a certeza do quanto o irmão era "sensacional" e amado. "Uma coisa é certa: meu irmão veio para brilhar e brilhou muito nos seus 23 anos muito bem vividos, e de forma intensa. Queria agradecer e abraçar cada um por todo o carinho", finalizou a jovem.

Amigos do modelo também lamentaram o corrido em fotos publicadas por ele. "Jeff é luz e vai 'tá' sempre nos nossos corações. Muito triste com a notícia", escreveu um. "O cara 'tava' ganhando o mundo, meus sentimentos aos familiares", disse outro.



Previsão do tempo



Neste domingo (27), o transporte de umidade mantém o céu nublado e encoberto sobre a cidade, com previsão de chuva fraca a moderada a qualquer momento. Para fechar a semana marcada por recordes de calor, os cariocas estão sentindo frio, já que a máxima será de 21º C e a mínima de 16°C.