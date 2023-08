Loja no Centro do Rio é atingida por incêndio

Rio - Um incêndio atingiu uma loja de acessórios para celulares na Rua do Rosário, no Centro do Rio, na tarde deste domingo (27).



Bombeiros do quartel central foram acionados às 12h12 para combater as chamas, que já foram controladas. Segundo a corporação, não houve feridos.



Testemunhas afirmam terem ouvido um estrondo e em seguida, avistaram a fumaça. O Corpo de Bombeiros trabalha com a hipótese de um curto-circuito.



O local, que fica entre dois restaurantes, armazenava diversos produtos feitos de plástico. A fumaça pôde ser vista de vários pontos do Centro do Rio.

Segundo o Centro de Operações Rio (COR), a área foi isolada para o trabalho dos militares. CET-Rio e Guarda Municipal também foram acionadas.