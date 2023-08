Subida da serra de Petrópolis é tem interdição parcial após desprendimento de rocha

Rio - A subida da serra de Petrópolis, na Região Serrana do Rio, no sentido Juiz de Fora (MG), está parcialmente interditada nas imediações do Mirante do Cristo, durante a tarde deste domingo (27), devido a desprendimento de blocos de rocha.



De acordo com a Concer, concessionária que administra a via, os objetos já foram retirados da pista, mas a interdição parcial foi mantida preventivamente. O incidente não deixou vítimas. No momento, chove na região.



Mais cedo, um deslizamento de encosta ocorreu no Morro da Formiga, na Tijuca , Zona Norte. No local, os técnicos constataram que, em função da movimentação do solo, uma árvore de grande porte tombou sobre uma residência. Diante do cenário, foram interditados dois imóveis, a casa atingida e a casa ao lado, ambos na Rua Castelo Novo. Até o momento, não há informações sobre vítimas.

A previsão do tempo para o resto do domingo (27) ainda é de chuva e frio. Isso porque ventos úmidos vindos do oceano mantêm o tempo instável na cidade do Rio. O céu permanece encoberto com chuva fraca a moderada ao longo do período, com máxima prevista de 20°C.