Vídeo mostra tiroteio intenso em Rio das Pedras; assista

Rio – Um tiroteio ocorrido na madrugada deste domingo (27), na comunidade Rio das Pedras, em Jacarepaguá, Zona Oeste, deixou os moradores do local em pânico. Em um vídeo feito por um homem que estava na região é possível ouvir o som de tiros e notar o medo que ele sentia na situação. Um motorista de aplicativo foi ferido no confronto.

Tiroteio intenso leva pânico a Rio das Pedras nesta madrugada de domingo (27).#ODia



Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Segundo a Polícia Militar, agentes do 18° BPM (Jacarepaguá) foram acionados para uma ocorrência de vítima de disparos de arma de fogo na comunidade. No local, os policiais encontraram um veículo com várias marcas de disparos de arma. Posteriormente, os agentes foram informados que a vítima trabalhava como motorista de transporte por aplicativo quando foi ferida pelos tiros. O homem foi levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também Zona Oeste.