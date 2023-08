JuvRio conclui capacitação de 500 jovens moradores de favelas cariocas

A Secretaria Especial da Juventude Carioca (JuvRio) entregou, neste domingo, 27, 500 certificados de conclusão a um grupo de jovens de 15 a 29 anos inscritos nos cursos do Fala, Juventude! e Papo de Futuro. As formações são parte do Emprega Juv, programa de empregabilidade da pasta que capacita e dá acesso a vagas em diversas áreas para jovens que querem se inserir no mercado de trabalho. A cerimônia foi realizada na Faculdade Nacional de Direito da UFRJ com jovens das comunidades Santo Amaro, Tavares Bastos, Babilônia, Tabajaras e Pavão-Pavãozinho-Cantagalo, na Zona Sul. Moradores de favelas da Ilha do Governador e da Praça Seca também se formaram.



O secretário de Juventude Carioca, Salvino Oliveira, destacou o simbolismo que foi formar, dentro do histórico edifício Palácio dos Arco, jovens, na maioria negros e moradores de favela, em cursos voltados para a geração de oportunidade, renda e perspectiva de futuro. O local, construído no século XIX, foi palco da assinatura da Lei Áurea, em 1888, e também foi a sede do Senado Republicado até 1924.



As aulas do Fala, Juventude! proporcionaram aos jovens conhecimentos sobre comunicação, audiovisual, arte e cultura por meio de oficinas diversas: fotografia, edição de vídeos, drone, design, produção de eventos, escrita de projetos, contação de histórias, graffite, maketing e comunicação comunitária. Já as turmas do Papo de Futuro propuseram aos jovens uma reflexão e entendimento sobre suas aptidões vocacionais. Durante o curso, os jovens receberam da JUVRio auxílio financeiro de R$ 187,40 e R$ 234,25.