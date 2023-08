Rio tem tarde mais fria do ano neste domingo

Rio - A cidade do Rio bateu um novo recorde e registrou a tarde mais fria do ano neste domingo (27). De acordo com o Alerta Rio, a temperatura mais alta foi 19,3ºC às 13h45 em Guaratiba, na Zona Oeste. Já a temperatura mais baixa foi de 13,7ºC às 5h30 no Alto da Boa Vista, na Zona Norte.



Anteriormente a tarde mais fria desde o início do inverno foi dia 14 de agosto, com máxima de 23,4°C na Zona Oeste. Ainda segundo o Alerta Rio, na noite deste domingo (27), o transporte de umidade vindo do oceano permanecerá atuando sobre a cidade , ocasionando chuva fraca a moderada, que poderá passar de 10mm/h.

Na segunda-feira (28), o tempo seguirá instável com previsão de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas estáveis. Na terça-feira (29), ainda há previsão de chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento, podendo passar de 5mm/h.



Na quarta-feira (30), haverá redução da nebulosidade, mas o tempo continua instável. Já na quinta-feira (31), o céu estará parcialmente nublado a nublado e não há mais previsão de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados.