Filho de Faustão posta depoimento de familiar que transplantou coração aos 13 anos

João Silva, filho do apresentador Fausto Silva, publicou um vídeo com o depoimento de Anne-Marie, de 14 anos, filha de sua namorada, Schynaider Moura. A adolescente precisou passar por um transplante de coração, assim como Faustão "Eu tive meu transplante de coração e recebi o órgão. Isso sinceramente mudou a minha vida. E desde então me sinto muito, muito bem. Ganhei uma nova chance de realizar todos os meus sonhos. Tudo isso porque uma família escolheu falar 'sim'", conta a jovem.Na sequência, Anne conclui: "foi um processo difícil, bem emocionante para mim e minha família. A espera, o tempo que passei no hospital, esperando para chegar o órgão perfeito. Graças a Deus, chegou, e mudou a vida de todo mundo ao meu redor "Recentemente, a família de Faustão criou o perfil "Faustão do Meu Coração" no Instagram, para publicar histórias de pessoas que passaram por transplantes, em busca de incentivar a doação de órgãos no Brasil.Aos 73 anos de idade, Fausto Silva foi submetido a um transplante de coração no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.