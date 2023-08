Restituição do IR será paga na quinta-feira; veja quem recebe

O quarto e penúltimo lote de restituição do Imposto de Renda será pago na próxima quinta-feira, 31. Ao todo, 6.118.310 contribuintes serão contemplados nesta etapa, na qual a Receita vai transferir R$ 7,5 bilhões

Diferentemente dos primeiros lotes, compostos sobretudo por contribuintes prioritários e por pessoas que fizeram a declaração pré-preenchida ou escolheram a restituição via Pix, 94% do quarto lote é composto por contribuintes não prioritários.

Para saber se a restituição está disponível , os contribuintes podem fazer a consulta no site da Receita Federal O pagamento da restituição é realizado na conta bancária informada na declaração do Imposto de Renda. Caso o contribuinte não receba o crédito (como, por exemplo, por desativação da conta informada), o valor fica disponível para resgate por até um ano no Banco do Brasil.