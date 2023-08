Carta ao leitor do MEIA HORA de 28 de agosto de 2023

- 'Show do Século' em Copacabana teve mais de 500 pessoas conduzidas para delegacias



- Depósito de bebidas é encontrado enterrado na areia da praia em Copacabana



- Polícia identifica dois dos três mortos encontrados dentro de carro no Campinho



- Vans de transporte são alvos de ataque a tiros em Jacarepaguá



- Corpo de bebê é encontrado no lixo na Zona Norte



- Amigos, familiares e fãs se despedem de MC Marcinho no Rio



- Faustão passa por transplante de coração e se recupera na UTI



- Vasco perde, Flu empata e Botafogo vence



- Na Série D, Portuguesa fica perto do acesso



- No Babado, veja os famosos que curtiram o 'Show do Século' do DJ Alok