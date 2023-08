Chuva provoca deslizamento de terra na Rocinha, na Zona Sul

Rio - As fortes chuvas que ocorreram na cidade do Rio neste domingo (27) provocaram um deslizamento de terra na Rua Dioneia, na Rocinha, na Zona Sul do Rio. Pelas redes sociais, moradores relataram desespero também com a água entrando dentro das casas. Mais cedo, uma encosta desabou na Rua Castelo Novo, no Morro da Formiga , na Tijuca, Zona Norte. Segundo o Centro de Operações Rio, o município entrou em estágio de mobilização às 20h10 devido ao registro de chuva moderada (entre 5,1 mm/h e 20 mm/h) em 15 estações do Sistema Alerta Rio.

Durante a manhã desta segunda-feira (28), o prefeito Eduardo Paes esteve na Rocinha e informou que será feita uma limpeza na região. Anteriormente, ainda na madrugada, ele já havia feito um alerta nas redes sociais sobre o perigo de deslizamentos. "Essa chuva constante é um dos piores cenários quando se trata de deslizamentos. Pedimos a atenção de todos que estão em áreas de risco para que sigam as instruções pré-definidas pela defesa civil municipal, dirigindo-se - em caso de necessidade - aos pontos de apoio", disse.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada para a região às 23h05. No local, uma vítima foi atendida e liberada em seguida. Nas redes sociais, moradores se queixaram do não acionamento das sirenes, um vídeo, inclusive, mostra o desespero de uma mulher durante o deslizamento.



"Gente, pelo amor de Deus, a Dioneia como que está, em frente ao meu portão. Estou com medo de ficar sem casa, tá chovendo muito", diz em um trecho.

As fortes chuvas deste domingo (27) provocaram um deslizamento na Rocinha, na Zona Sul. Pelo vídeo, é possível ouvir o desespero de uma moradora.



Crédio: rede social#ODia pic.twitter.com/p1nYrQnxJX — Jornal O Dia (@jornalodia) August 28, 2023

No Morro da Formiga, a Defesa Civil foi acionada às 7h45 do domingo (27). No local, os técnicos constataram que, em função da movimentação do solo, uma árvore de grande porte tombou sobre uma residência. Diante do cenário, foram interditados dois imóveis, a casa atingida e a casa ao lado, ambos na Rua Castelo Novo.



Os órgãos operacionais da Prefeitura do Rio e o Corpo de Bombeiros estiveram no local para cortar a árvore e prestar suporte aos moradores. Além disso, a Defesa Civil também foi acionada por conta de uma ocorrência em Laranjeiras, na Comunidade Pereirão, Zona Sul. Após vistoria, constatou-se risco de prosseguimento de desabamento de um talude, uma espécie de terreno inclinado. Toda a área de projeção foi interditada. No entanto, não foi preciso realizar nenhum tipo de interdição de imóvel. Os órgãos competentes também foram acionados.

Procurada, a Defesa Civil do município ainda não se pronunciou sobre o não acionamento das sirenes na Rocinha. Equipes da Comlurb, Defesa Civil e GEO-Rio estão no local.

Segundo o Centro de Operações Rio, as chuvas também provocaram outro deslizamento na Rua Ariapó, altura do número 310, na Taquara, Zona Oeste. Quedas de árvores na Avenida Borges de Medeiros, na Lagoa, e na Rua Professor Ortiz Monteiro, no Catete, ambos na Zona Sul. Além de diversos bolsões d’água espalhados pela cidade.



De acordo com o Alerta Rio, nesta segunda-feira (28), o transporte de umidade vindo do oceano, manterá o tempo instável sobre a cidade. O céu estará nublado a encoberto com previsão de chuva fraca a moderada, isolada, ao longo do período.