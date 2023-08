PM prende 20 pessoas em operação contra fraude em concurso da corporação

Rio - A Polícia Militar realizou, neste domingo (27), uma ação contra fraude em um concurso da corporação. Ao todo, 20 pessoas foram presas.



A Operação Aqui Não cumpriu 19 mandados de prisão por crimes como fraude, deserção das forças armadas, receptação e roubo. Entre eles está um ex-cabo, expulso da instituição, preso em flagrante por falsidade ideológica ao tentar prestar o exame para soldado com dados de outro candidato. Ele é acusado de tentativa de homicídio contra um vigilante em 2016.



Após identificar as pendências judiciais de diversos candidatos com a Justiça, as equipes foram até os locais de prova de cada candidato. Os exames foram aplicados em mais de 120 locais da cidade. A iniciativa teve o objetivo de impedir o ingresso de envolvidos com práticas criminosas já na primeira etapa do processo de seleção.



O concurso para ingressar no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar 2023 teve 119.541 candidatos inscritos para 2 mil vagas.