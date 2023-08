Bilionário fundador da Foxconn se candidata a presidência de Taiwan

O bilionário Terry Gou, fundador da empresa Foxconn, anunciou nesta segunda-feira sua candidatura independente à presidência de Taiwan. "Decidi entrar na corrida presidencial de 2024", disse Gou em uma entrevista coletiva.



As ambições do empresário de governar a ilha democrática são antigas e ele buscou este ano a candidatura pelo principal partido de oposição, o Kuomingtan (KMT).



Mas o partido optou por Hou Yu-ih, ex-chefe de polícia e atual prefeito Nova Taipé, embora ele não apresente bons números nas pesquisas.



Gou precisa de 290.000 assinaturas para registrar a candidatura independente. Nos últimos meses, ele organizou vários eventos na ilha.



A Foxconn é uma das maiores empresas terceirizadas do mundo para a produção de aparelhos eletrônicos e é responsável por dispositivos para muitas empresas, incluindo o iPhone da Apple. A eleição presidencial em Taiwan está marcada para janeiro de 2024.



O favorito é o atual vice-presidente Lai Ching-te, candidato do Partido Democrático Progressista da presidente Tsai Ing-wen.