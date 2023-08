Colisão entre carreta e carro deixa cinco mortos em Magé

Rio - Um acidente entre uma carreta e um carro deixou cinco mortos na BR-493 em Magé, na Baixada, no fim da tarde deste domingo (27). Três das vítimas morreram ainda no local, enquanto as outras duas chegaram a ser encaminhadas ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, mas não resistiram.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu às 17h30. Durante o acidente, o carro ficou completamente destruído. As vítimas mortas durante a batida foram identificadas como Adélia Fernandes, de 79 anos, Soraia Andrade, de 61 anos, e Deocleciano Filho, de 66 anos. Eles faziam parte do Lions Clubs International, uma organização internacional que atende a causas humanitárias, e promove trabalhos voltados a comunidades locais. A página lamentou o caso nas redes sociais.

Já a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, informou que outra vítima, identificada como Yasmin Silva, foi encaminhada direto para o centro cirúrgico, mas não resistiu, indo a óbito às 20h48, ainda no domingo (27).



O outro ferido, Ronaldo Vieira Luiz, 47 anos, deu entrada na unidade às 19h19, com lesão corto contusa extensa em couro cabeludo, com múltiplas lesões, já em óbito. Os corpos foram encaminhados ao IML. Ainda não há informação sobre o enterro das vítimas.



A concessionária, EcoRioMinas, que administra a via, informou também que fez ainda a retirada do motorista que estava na carreta. Ele recusou atendimento médico. De acordo com o relato do condutor, o carro teria invadido a pista contrária e colidiu de frente com a carreta.