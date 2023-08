Justiça condena homem que atirou contra rosto de mulher trans em Niterói a 14 anos de prisão

Rio - A Justiça do Rio condenou a 14 anos de prisão o mototaxista Marciano da Silva Marques, de 46 anos, pelos crimes de tentativa de homicídio triplamente qualificado e tentado . Ele atirou contra o rosto de Nycolle da Silva Pinto, 26, enquanto ela fazia uma oferenda em uma praça de Niterói, na Região Metropolitana. O crime ocorreu em novembro do ano passado.A sentença saiu após a decisão do Tribunal do Júri, presidido pela juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói, no último dia 15 de agosto.Segundo as investigações, Nycolle foi atacada por Marciano e seu filho, na época com 17 anos , na Praça São João, no Centro de Niterói. A agressão foi motivada por transfobia e intolerância religiosa, já que a vítima é uma mulher transexual e umbandista.