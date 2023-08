Sueco-russo é acusado de espionar para Moscou contra os EUA

Um cidadão com dupla nacionalidade sueca e russa, preso no ano passado em sua casa em Estocolmo, foi acusado nesta segunda-feira (28) na Suécia de espionar para Moscou.



Sergei Skvortsov, de 60 anos, foi acusado de realizar "atividades de Inteligência ilegais" contra Estados Unidos e Suécia durante uma década até sua prisão, em novembro de 2022, segundo documentos judiciais.



Skvortsov é suspeito de adquirir informação e produtos tecnológicos ocidentais que transmitiu à indústria militar russa. Também é acusado de ter vínculos com a divisão de Inteligência militar russa, o GRU.



Segundo a Promotoria, Skvortsov espionava os Estados Unidos desde 1º de janeiro de 2013 até sua prisão em novembro de 2022, e a Suécia, desde 1º de julho de 2014.



A Promotoria acusa-o de coletar "informação e de adquirir vários itens que o Estado russo e as forças de defesa não puderam adquirir no mercado aberto devido às normas e sanções de exportação". Se for declarado culpado, Skvortsov pode enfrentar até quatro anos de prisão. Ele nega as acusações.



Ele e sua esposa foram presos em novembro de 2022 ao amanhecer, em sua casa no subúrbio de Nacka, em Estocolmo, em uma operação com a participação de dois helicópteros Blackhawk e de um grupo de elite que invadiu a residência.