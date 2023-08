Mauro Cid presta novo depoimento à Polícia Federal nesta segunda

O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), prestará um novo depoimento à Polícia Federal (PF) na manhã desta segunda-feira, 28. A oitiva deve acontecer a partir das 10h após ele depor na última sexta-feira, 25.



Cid foi intimado a depor na semana passada para ser ouvido no inquérito que investiga a suposta contratação dos serviços do hacker Walter Delgatti Neto para tentar invadir as urnas eletrônicas.

Segundo Delgatti, Cid teria participado do encontro promovido pela deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) entre ele e Bolsonaro, em agosto do ano passado, no Palácio da Alvorada.



O hacker está em prisão preventiva acusado de ter incluído dados falsos sobre o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A ação teria sido ordenada pela parlamentar, segundo Delgatti.





Em depoimento à PF, Delgatti disse que essa foi uma das cinco vezes em que ele esteve no Ministério da Defesa com o intuito de tentar criar situações para descredibilizar as urnas eletrônicas.



Na última sexta, o ministro Alexandre de Moraes determinou que

Ainda segundo ele, Cid já estava com o ex-presidente quando ele entrou no Alvorada ao lado da deputada para conhecer e conversar com Bolsonaro. O ex-ajudante de ordens teria ouvido toda a reunião e sabia que, de lá, Delgatti seguiria para o Ministério da Defesa para uma reunião com o ex-ministro Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e outros militares da pasta.Em depoimento à PF, Delgatti disse que essa foi uma das cinco vezes em que ele esteve no Ministério da Defesa com o intuito de tentar criar situações para descredibilizar as urnas eletrônicas.Na última sexta, o ministro Alexandre de Moraes determinou que Cid não se comunique com Bolsonaro e com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, além de outros indivíduos que estão sob investigação. A restrição também se estende à esposa dele, Gabriela Santiago Cid, e a outros ex-ajudantes de ordens que estão sendo investigados.