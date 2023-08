Idoso confessa ter escrito bilhete com ameaças contra a padre Júlio Lancellotti

Um idoso, de 72 anos, confessou ter escrito um bilhete com ofensas e ameaças ao padre Júlio Lancellotti . Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), no domingo, 27, no mesmo dia em que a mensagem foi encontrada, o indivíduo foi encaminhado ao 8º Distrito Policial (Brás) após ter confessado ser autor do bilhete. O caso foi registrado como injúria e ameaça. A identidade dele não foi revelada.Conhecido pelo trabalho que realiza com a população em situação de rua em São Paulo e por ser um defensor dos direitos humanos, Lancellotti disse no Twitter que encontrou um bilhete com uma ameaça na porta da igreja que lidera na manhã de domingo."Seu dia de reinado vai acabar, pode esperar", ameaça o autor do bilhete. O texto diz ainda que o padre é um "defensor dos direitos dos bandidos" e que ele "usa o povo" para se "favorecer", além de chamá-lo de "petista vagabundo".