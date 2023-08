PM prende suspeitos e recupera veículos roubados nas zonas Norte e Oeste da capital

Rio - Policiais militares do Batalhão Especial de Rondas e Controle de Multidões (RECOM) prenderam seis homens e recuperaram dois carros, em diferentes ocorrências que aconteceram nas nas Zonas Norte e Oeste da cidade, na madruga desta segunda-feira (28).



Segundo informações divulgadas pela PM, os agentes foram acionados para checar a informação sobre um veículo em condição suspeita na Av. Brasil. Um cerco tático foi realizado na altura da Penha, na Zona Norte do Rio, para efetuar a abordagem. Dois suspeitos foram presos. Com eles, foram localizadas seis munições intactas com numeração suprimida, 1.690 trouxas de maconha, uma pistola e um rádio transmissor.



O carro roubado foi recuperado e os homens, que não tiveram a identidade revelada, foram encaminhados para a 22° DP (Penha).



Em Santa Cruz, de acordo com o comando da unidade, os oficiais do 27º BPM (Santa Cruz) prenderam quatro criminosos que furtaram um carro nesta madrugada. Além de recuperarem o automóvel, os policiais apreenderam uma réplica de pistola.