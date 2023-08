Faustão era segundo da fila de prioridade de transplante, afirma governo de São Paulo

cirurgia de transplante de coração no domingo, 27, ocupava o segundo lugar na fila de espera, segundo a Central de Transplantes do Estado de São Paulo. Ainda na madrugada do domingo, a Central ofereceu um coração à equipe transplantadora do comunicador, que aceitou a oferta do órgão após avaliação de compatibilidade.



Por meio do sistema informatizado de gerenciamento do sistema estadual de transplantes, 12 pacientes atendiam aos requisitos. Desse total, quatro estavam priorizados — Faustão ocupava a segunda posição nesta seleção.



A equipe transplantadora do paciente que ocupava a primeira posição decidiu pela recusa do órgão. As razões da recusa não foram divulgadas pelo Central de Transplantes, mas podem estar relacionadas a incompatibilidades entre receptor e doador. Com isso, a oferta seguiu para o segundo paciente da seleção.



De acordo com Carolina Casadei dos Santos, especialista em insuficiência cardíaca e transplante de coração filiada à Sociedade Brasileira de Cardiologia, são vários os motivos que podem levar a equipe médica a recusar um órgão, como no caso do primeiro paciente da lista.



Os motivos podem ir desde questões logísticas, como indisponibilidade do paciente para cirurgia imediata, até incompatibilidade anatômica entre doador e receptor.



"A recusa pode ser por questões logísticas, do tempo que levaria para o coração chegar dependendo de onde estivesse esse outro receptor, a questão do peso do paciente, que pode servir para um e não para outro", explica a médica.



Segundo as normas de compatibilidade para transplante de coração, o receptor só pode receber o órgão de um doador com peso que varia até 20% para mais ou para menos em relação ao de quem aguarda o transplante. Um paciente de 80 quilos, por exemplo, só pode receber um órgão de um doador que pesa entre 64 kg e 96 kg.



Em São Paulo, o tempo de espera por um transplante de coração, para potenciais receptores do grupo sanguíneo B, como era o caso, oficialmente é de 1 a 3 meses — mas pode ser reduzido por urgência.



Critérios para transplantes são técnicos



A Central informou que a disponibilização de órgãos aos pacientes que aguardam por um transplante segue critérios técnicos definidos pela Portaria de Consolidação N°04 de 2017, que considera a compatibilidade sanguínea e critérios antropométricos entre doador e receptor, como uma faixa de peso e altura para os doadores ofertados para cada receptor.



Além disso, o órgão afirma que existem "critérios de priorização, definidos por Lei, onde potenciais receptores que possuem risco eminente de morte, são elevados em sua posição no cadastro técnico (fila de espera)". O apresentador Fausto Silva, de 73 anos, que passou por uma, ocupava o segundo lugar na fila de espera, segundo a Central de Transplantes do Estado de São Paulo. Ainda na madrugada do domingo, a Central ofereceu um coração à equipe transplantadora do comunicador, que aceitou a oferta do órgão após avaliação de compatibilidade.Por meio do sistema informatizado de gerenciamento do sistema estadual de transplantes, 12 pacientes atendiam aos requisitos. Desse total, quatro estavam priorizados — Faustão ocupava a segunda posição nesta seleção.A equipe transplantadora do paciente que ocupava a primeira posição decidiu pela recusa do órgão. As razões da recusa não foram divulgadas pelo Central de Transplantes, mas podem estar relacionadas a incompatibilidades entre receptor e doador. Com isso, a oferta seguiu para o segundo paciente da seleção.De acordo com Carolina Casadei dos Santos, especialista em insuficiência cardíaca e transplante de coração filiada à Sociedade Brasileira de Cardiologia, são vários os motivos que podem levar a equipe médica a recusar um órgão, como no caso do primeiro paciente da lista.Os motivos podem ir desde questões logísticas, como indisponibilidade do paciente para cirurgia imediata, até incompatibilidade anatômica entre doador e receptor."A recusa pode ser por questões logísticas, do tempo que levaria para o coração chegar dependendo de onde estivesse esse outro receptor, a questão do peso do paciente, que pode servir para um e não para outro", explica a médica.Segundo as normas de compatibilidade para transplante de coração, o receptor só pode receber o órgão de um doador com peso que varia até 20% para mais ou para menos em relação ao de quem aguarda o transplante. Um paciente de 80 quilos, por exemplo, só pode receber um órgão de um doador que pesa entre 64 kg e 96 kg.Em São Paulo, o tempo de espera por um transplante de coração, para potenciais receptores do grupo sanguíneo B, como era o caso, oficialmente é de 1 a 3 meses — mas pode ser reduzido por urgência.A Central informou que a disponibilização de órgãos aos pacientes que aguardam por um transplante segue critérios técnicos definidos pela Portaria de Consolidação N°04 de 2017, que considera a compatibilidade sanguínea e critérios antropométricos entre doador e receptor, como uma faixa de peso e altura para os doadores ofertados para cada receptor.Além disso, o órgão afirma que existem "critérios de priorização, definidos por Lei, onde potenciais receptores que possuem risco eminente de morte, são elevados em sua posição no cadastro técnico (fila de espera)".

Internação

Faustão está internado desde 5 de agosto no hospital Albert Einstein, em São Paulo, por causa de uma insuficiência cardíaca. No dia 18, apareceu em vídeo divulgado pelo filho, João Guilherme Silva. "Por sorte, ainda não morri", declarou na gravação. O apresentador já passou por outros problemas de saúde. Faustão sofreu de diabetes.

"Por sorte eu ainda não morri, estou preparado para as coisas da vida! Tenho o maior cirurgião do mundo, Fábio Gaiotto. Fernando Bacal, professor, um dos cardiologistas mais conceituados do mundo. E eles fazem este tipo de cirurgia cardíaca pelo SUS também. Um é clínico e cardiologista e o outro é um cirurgião fantástico, que é meu amigo de família", disse.

"Eu estou ainda neste tratamento, eles vão decidir que tipo de cirurgia pode fazer. E eu peço que, quem gosta de mim, reze. Agora, eu tenho muita noção, uma família maravilhosa, uma mulher extraordinária e, com tudo isto, quem decide é o chefe lá em cima", finalizou Faustão.





Em 2009, o apresentador fez uma bariátrica — cirurgia de redução de estômago — e perdeu mais de 40 kg. Depois, perdeu mais 26 kg ao tratar um edema linfático que teve em uma das pernas.

No dia 20, o apresentador teve uma piora no quadro de insuficiência cardíaca e a equipe médica informou que ele precisava passar por um transplante de coração com urgência. De acordo com o boletim, Faustão já estava incluído na fila única de transplantes e fazia sessões de diálise.Em 2009, o apresentador fez uma bariátrica — cirurgia de redução de estômago — e perdeu mais de 40 kg. Depois, perdeu mais 26 kg ao tratar um edema linfático que teve em uma das pernas.

Em 2018, passou por uma angioplastia — tratamento para desobstruir as artérias do coração por meio da introdução de um cateter. Em dezembro de 2020, Fausto realizou uma cirurgia para colocar um marca-passo.

Após o precedimento deste domingo, 27, o hospital Albert Einstein confirmou em nota que a operação foi bem sucedida e durou aproximadamente 2h30.

"O Einstein foi acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo na madrugada de (domingo), quando foi iniciada a avaliação sobre a compatibilidade do órgão, levando em consideração o tipo sanguíneo B. A cirurgia aconteceu no início da tarde e durou cerca de 2h30. O procedimento foi realizado com sucesso e Fausto Silva permanece na UTI, pois as próximas horas são importantes para acompanhamento da adaptação do órgão e controle de rejeição", informou a assessoria do hospital.

O hospital recebeu um órgão compatível depois de o apresentador ter ficado apenas sete dias na fila de transplante do SUS.

Homenagens

Desde o dia de sua internação, o apresentador vem recebendo o apoio dos famosos nas redes sociais . Após o transplante, personalidades como Luciano Huck, Miguel Falabella, Ticiane Pinheiro e Paulo Betti celebraram o sucesso da cirurgia.

"Feliz demais com a notícia de que o transplante de Faustão foi um sucesso. Simbólico que a operação tenha acontecido num domingo, dia que ele nos alegrou por tantas décadas", iniciou o apresentador Luciano Huck, que desde 2001 comanda o programa "Domingão", antes apresentado por Faustão, na TV Globo. "Desejo pronta recuperação pra você, meu amigo. E fé em Deus", concluiu.

O ator e diretor Miguel Falabella também deixou uma mensagem de carinho para o apresentador: "Fausto, achei essa foto que traduz o meu sentimento de hoje e sempre. Quero te abraçar amorosamente, da mesma maneira que você sempre abraçou a todos aqueles que têm o privilégio de privar de sua rara amizade. Um homem de generosidade ímpar, um amigo com quem se conta e para quem o universo, estou certo, continuará a conspirar favoravelmente. Saúde, querido amigo! Estamos todos vibrando por você!".

Ticiane Pinheiro, apresentadora, escreveu: "Que alegria e que emoção saber que nosso querido amigo Faustão já está com seu coração novo! Agora, estamos torcendo para que ele tenha uma excelente recuperação".

A atriz Juliana Paiva também prestou uma homenagem para o comunicador após saber do procedimento. "Muito feliz em saber que a cirurgia deu certo, querido Fausto! Bem-vindo novo coração! Estamos todos com você, querido! Muita saúde, sempre! Deus no comando!".

Já o ator Paulo Betti relembrou o dia em que conheceu o apresentador quando ele fazia um programa de rádio de nome 'Balancê', na Rádio Excelsior. Ele também contou sobre as vezes que foi recebido no programa dominical do comunicador.

"Estou torcendo pela total recuperação do Faustão! E acredito na lisura do SUS!(...) Fui muitas vezes no 'Domingão'. Ele sempre me chamava de 'Futuro prefeito de Sorocaba'. Eu adorava. Mas nunca desejei esse cargo. Sempre desejei influenciar o povo de Sorocaba no voto consciente, o que nunca consegui (...) Vida longa ao querido Faustão e ao SUS!".

*Com informações do Estadão Conteúdo