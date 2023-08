PM de folga é atingido por disparo acidental ao limpar arma em São Gonçalo

Rio - Um policial militar de folga atingiu a própria barriga com um disparo acidental no bairro Colubandê, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, na noite deste domingo (27).



De acordo com a corporação, agentes do 7° BPM (São Gonçalo) foram acionados para checar a informação de que o militar havia dado entrada no Hospital Estadual Alberto Torres, no mesmo bairro.

No local, o fato foi constatado e em conversas com os policiais que atenderam a ocorrência, o agente revelou que estava limpando o seu armamento particular quando o mesmo disparou acidentalmente. O militar foi ferido por um tiro de raspão na barriga e não corre risco de morte.