Campanha Vacina,Rio chega ao Shopping Boulevard, na Zona Norte

Rio- O ponto de vacinação do Shopping Boulevard, em Vila Isabel, na Zona Norte, entra para a campanha Vacina, Rio a partir desta segunda-feira (28). O posto fica na Rua Barão de São Francisco, 236, no 2º piso do estabelecimento, e as vacinas serão aplicadas das 10h às 18h.



Para se vacinar é preciso apresentar um documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação. A dose de reforço bivalente contra Covid-19 está disponível para população a partir de 12 anos e a vacina da gripe a partir dos seis meses de idade.



Ao todo são 20 vacinas disponíveis do calendário infantil e adulto, como gripe, covid-19, hepatibe B e HPV. Além do imunizante, os agentes de saúde também estarão disponíveis para orientar e tirar dúvidas o esquema vacinal. Além do Shopping Boulevard, os cariocas também podem receber a dose em outros 237 postos de saúde distribuídos no município.



Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS-RJ), a iniciativa pretende recuperar a cobertura de imunização dos cariocas de todas as idades.



*Estagiária Bruna Bittar sob supervisão de Iuri Corsini