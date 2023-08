DJ Alok publica vídeo sobre episódios de violência no ‘Show do Século’, em Copacabana

Nas redes sociais, ele publicou um vídeo onde lamentou os ocorridos e reiterou que seu ‘papel’ era levar alegria ao público e que não tem responsabilidade alguma sobre os arrastões.



"Meu papel é proporcionar o melhor show para o entretenimento, para as pessoas que estavam presentes ali. A gente fez isso com muito esforço", desabafou. Rio - Após o 'Show do Século', realizado no último sábado (26), na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio, o DJ Alok se manifestou sobre os episódios de violência que marcaram a apresentação.Nas redes sociais, ele publicou um vídeo onde lamentou os ocorridos e reiterou que seu 'papel' era levar alegria ao público e que não tem responsabilidade alguma sobre os arrastões.

Ainda nas imagens, o DJ abordou o problema nas políticas públicas que, para ele, foram a principal motivação dos arrastões e momentos de violência.



"A gente acabou atraindo uma multidão de pessoas para a Praia de Copacabana, porém, infelizmente não foi só a pirâmide gigantesca, os shows de laser, o show de drone ou efeito especial que chamou a atenção. Mas também, as lamentáveis cenas de arrastões que rolou durante o evento, mas isso é um problema de políticas públicas, é um problema social profundo que a gente vive e não cabe a mim", expôs. Ainda nas imagens, o DJ abordou o problema nas políticas públicas que, para ele, foram a principal motivação dos arrastões e momentos de violência.



Alok ainda fala que o esquema de segurança organizado para o show, foi o mesmo utilizado no Réveillon da Praia de Copacabana, que reúne mais de um milhão de pessoas para a queima de fogos.



O ‘Show do Século’ foi realizado em comemoração aos 100 anos do Copacabana Palace e também aos 32 de idade do DJ, acabou ficando marcado por tumulto, furtos e arrastões na areia e calçadão da praia.



De acordo com a Polícia Militar, cerca de 500 pessoas foram conduzidas às delegacias da região durante o evento. A corporação informou que a maior parte dos suspeitos foram detidos durante as abordagens das equipes após terem sido flagrados praticando furtos.



Nos pontos de revista montados, mais de 150 objetos perfurocortantes, entre facas, alicates, estiletes e bisturis, foram apreendidos. A estratégia que já vinha sendo usada nos principais eventos da cidade, como o Réveillon e o Carnaval, foi realizada também no 'Show do Século'.



Além disso, Alok falou sobre a fake news ao qual se tornou alvo após sua apresentação. Usuários das redes sociais o acusaram de fazer um discurso político, usando um vídeo feito em um show realizado no Rock in Rio, em 2019, onde alegavam ser a apresentação em Copacabana.



O DJ se defendeu das acusações e alegou não fazer nenhum tipo de campanha política por entender que seu público é diverso. Alok também explicou que no vídeo divulgado, ele fala sobre o que é e o que não é amor, não fazendo nenhum tipo de incitação contra ou a favor a algum político.



O Governo do Estado foi procurado para se manifestar sobre as falas do DJ, mas até o momento da publicação desta matéria, não responderam ao questionamento.