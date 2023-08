Consumo e produção de vinhos no Brasil crescem

No Brasil, há mais do que o dobro de consumidores de vinho do que havia em 2010, um acréscimo de consumo mensal de cerca de 36%, sendo o artigo “Brazil’s monthly wine drinking population doubles since 2010”, publicado pela consultora Wine Intelligence.



Um dos fatores que contribuíram para este aumento, segundo o estudo divulgado pela plataforma CupomValido, foi a pandemia de 2020, registrando um consumo médio de 2,78 litros per capita, o que representa um aumento de mais de 30% em comparação a 2019. Nessa mesma linha, o mercado de vinhos finos nacionais demonstrou um crescimento de 8%, no período de 2019 a 2021.



No caso da produção nacional de vinhos, algumas regiões têm se destacado no cenário, com destaque para a Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, o Vale do São Francisco, em Pernambuco e a região do Planalto Central, em Goiás.



'O aumento do consumo de vinhos se dá, principalmente, pela excelente qualidade dos vinhos nacionais. Hoje temos um alto investimento em tecnologia, pesquisa e profissionais, fatores estes que têm refletido de forma visível na qualidade do que é produzido em solo nacional. Isso sem falar na facilidade, para nós que somos do ramo do comércio de vinhos finos, de adquirir um produto feito no Brasil, tanto por logística quanto por competitividade de preço', comenta Marcelo de Moraes, sócio-fundador do Grupo Amicci Anchieta, empresa especializada na importação de vinhos finos secos.



Potencial brasileiro



Segundo Marcelo, o país ainda possui um grande potencial de crescimento, tanto com consumidores brasileiros quanto com consumidores mundiais. O especialista aponta que existem ainda muitos locais que têm grande potencial de cultivo de uvas vitiviníferas (aquelas usadas para produzir vinhos) e que ainda não são amplamente divulgadas



''Aqui no Vale do Paraíba, local onde estamos situados, possuem regiões como a Serra da Mantiqueira que estão produzindo excelentes vinhos, mas que ainda não são conhecidos pelo grande público'', comentou.



No Empório Amicci, loja de vinhos que faz parte do grupo, sediada em São José dos Campos, é possível encontrar mais de 800 rótulos diferentes, espalhados por 19 países. No momento da compra, o cliente tem ainda um profissional orientando, sempre com foco em um atendimento humanizado.