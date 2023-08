Escola municipal suspende aulas após ser alvo de furto e vandalismo

Rio - Uma escola municipal foi alvo de furto e vandalismo, no último final de semana, em Quintino, na Zona Norte. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, as aulas precisaram ser suspensas nesta segunda-feira (28), afetando 364 alunos da unidade.



A instituição de ensino furtada foi a Escola Municipal do Haiti, localizada na Rua Duarte Teixeira. No local, houve danos aos banheiros, à bomba d’água e outros espaços, além de roubos de aparelhos em geral.



A Polícia Militar foi acionada e a unidade escolar está promovendo reforço de portas e portões, bem como procedendo ao orçamento para instalação de alarmes e sensores, uma vez que já dispõe de câmeras de segurança.



O espaço ainda está sendo organizado e higienizado para que as aulas possam ser retomadas normalmente nesta terça-feira (29).





Esse não é o primeiro caso de furto em escolas na Zona Norte. No último dia 21, um grupo de adolescentes foi apreendido tentando furtar equipamentos do interior de uma instituição de ensino na Rua Mariz e Barros, na Tijuca.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 6º BPM (Tijuca) foram acionados e conseguiram localizar os jovens, que têm idades entre 15 e 17 anos, dentro da antiga sede do Curso e Colégio Miguel Couto. Eles foram encaminhados para a 18ª DP (Praça da Bandeira), onde o caso foi registrado.