Nunes Marques libera para julgamento primeiras seis ações contra réus do 8 de janeiro

O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), liberou nesta segunda-feira, 28, para julgamento as primeiras seis ações penais relacionadas aos ataques de 8 de janeiro , quando as sedes dos Três Poderes, em Brasília, foram invadidas e amplamente depredadas.Marques é revisor das ações penais relacionadas ao episódio. Nessa condição, ele realiza uma análise formal dos processos antes que possam ser julgados. Isto é, ele analisa se todos os procedimentos legais foram conduzidos adequadamente. O relator das ações é o ministro Alexandre de Moraes, a quem cabe conduzir o andamento.Após a liberação por relator e revisor, cabe à presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, marcar a data de julgamento pelo plenário. Ao todo, 1395 pessoas se tornaram réus por envolvimento com os atos golpistas de 8 de janeiro.Entre as primeiras ações penais a serem julgadas, estão as de indivíduos que participaram diretamente dos ataques e que são acusados de crimes mais graves: tentativa de golpe de Estado; associação criminosa armada; dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima; e deterioração do patrimônio tombado.Nesses casos, as penas podem chegar a 30 anos de prisão. Ao todo, 250 pessoas foram denunciadas por esses crimes.