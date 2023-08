Entre os 500 suspeitos detidos durante show de Alok na Zona Sul, 32 continuam presos, afirma PM

Ainda segundo a PM, a maior parte foi flagrada praticando furtos durante as abordagens dos agentes. Já nos pontos de revistas espalhados pelo evento, os policiais também apreenderam mais de 150 objetos perfurocortantes, como facas, alicates, estiletes e bisturis.



As ocorrências foram concentradas na 12ª DP e 13ª DP, ambas em Copacabana e na 14ª DP (Leblon), onde foram feitas as identificações dos suspeitos. A instituição repetiu a estratégia que já vem sendo usada nos principais eventos, como o Réveillon e o Carnaval. Rio - A Polícia Militar conduziu cerca de 500 pessoas durante o "show do século" do DJ Alok, que aconteceu na noite deste sábado (26) , na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio. Ao todo, 32 ficaram detidos, sendo 17 presos e outros 15 menores apreendidos, segundo a corporação.Ainda segundo a PM, a maior parte foi flagrada praticando furtos durante as abordagens dos agentes. Já nos pontos de revistas espalhados pelo evento, os policiais também apreenderam mais de 150 objetos perfurocortantes, como facas, alicates, estiletes e bisturis.As ocorrências foram concentradas na 12ª DP e 13ª DP, ambas em Copacabana e na 14ª DP (Leblon), onde foram feitas as identificações dos suspeitos. A instituição repetiu a estratégia que já vem sendo usada nos principais eventos, como o Réveillon e o Carnaval.

Mutirão para roubar

Adolescentes fizeram uma espécie de 'mutirão' do crime nas redes sociais para roubar celulares durante o 'Show do Século'. No Instagram, menores de idade compartilharam diversas publicações do evento afirmando que os alvos serão usuários de Iphone.

Esquema de segurança

Cerca de 1.200 policiais militares atuaram no policiamento da orla, ruas internas do bairro, em 16 pontos de bloqueio sendo 8 pontos de revista nos principais acessos ao bairro, bem como os terminais de transporte público.



Além disso, foram instaladas grades para controlar o ingresso do público, em 16 pontos de bloqueio espalhados ao longo das principais vias da região e acessos a faixa de areia, onde foram realizadas revistas com detectores de metais nas ruas de acesso à orla.