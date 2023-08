Tempo segue instável após cidade registrar recordes de calor e frio

Rio - O Rio de Janeiro permanece com o tempo instável durante esta semana. Nesta segunda-feira (28), o Alerta Rio informou que o céu ficará nublado e a previsão é de chuva fraca a moderada ao longo do dia. Neste inverno atípico, a cidade já registrou a maior temperatura em agosto , desde 1953, e, neste domingo (27), o frio bateu recorde

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), os ventos, desta segunda-feira, podem chegar até 51,9 km/h e as temperaturas terão mínima de 14°C e máxima de 19°C.

Raquel Franco, metereologista-chefe do Alerta Rio, explicou sobre a chuva constante que atingiu a cidade e informou a previsão para os próximos dias. "No final de semana tivemos uma chuva contínua. Hoje, estamos com uma chuva fraca, mas já perde o caráter contínuo. A partir de quinta-feira (31), não há mais previsão de chuva e as temperaturas vão elevar gradativamente", destacou a metereologista.

Em razão da maior temperatura registrada na última quinta-feira (24) e do recorde de frio da tarde deste domingo (27), a empreendedora Raquel Oliveira, de 32 anos, disse que há consequências com esta instabilidade. "Com estas mudanças bruscas de tempo, as doenças respiratórias aparecem. Neste frio, temos que andar bem agasalhados, o que não é nada agradável ficar cheio de roupa. Já com chuva, a gente, que tem trabalhar, fica andando rápido pela rua. Mas temos que aceitar a natureza", relatou a mulher, em entrevista ao DIA.

As fortes chuvas deste domingo provocaram um deslizamento de terra na Rua Dioneia , na Rocinha, na Zona Sul. Nas redes sociais, uma moradora relatou o momento de tensão. "Gente, pelo amor de Deus, estou com medo de ficar sem casa, tá chovendo muito".

Em função do deslizamento, a Defesa Civil identificou a necessidade de interditar preventivamente um imóvel na Rua Dionéia. Equipes da Prefeitura do Rio permanecem atuando no local.



Previsão para a semana

Segundo o Alerta Rio, nesta terça-feira (29), o transporte de umidade vindo do oceano permanecerá atuando sobre a cidade e há previsão de chuva fraca a moderada. A água poderá passar de 5mm/h em pelo menos um ponto da cidade. Os ventos ficarão entre 18,5 km/h e 51,9 km/h.



O tempo continua instável na quarta-feira (30) com o céu parcialmente nublado e a previsão é de chuva fraca a moderada e isolada. Os ventos serão fracos a moderados e podem chegar até 51,9 km/h.



Entre quinta-feira (31) e sexta-feira (1), haverá redução de nebulosidade e não há previsão de chuva. Além disso, as temperaturas irão se elevar gradualmente.