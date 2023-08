Cartaz pede ajuda para identificar assaltante que matou porteiro no Centro

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta segunda-feira (28), um cartaz pedindo informações que ajudem a identificar o responsável por matar o porteiro José Jailton de Araújo, 47 anos, no Centro do Rio . Com a pergunta "Quem é ele?", a publicação busca a identidade do homem encapuzado que aparece nas imagens de câmera de segurança atacando a vítima.

O crime aconteceu no último dia 7 de agosto, na Rua Carlos de Carvalho, no Centro. O porteiro foi baleado pelo ladrão que se passava por um entregador de aplicativos de delivery para assaltar o prédio. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança.

Nas imagens, é possível ver o autor chegando em uma motocicleta vermelha, vestindo casaco preto com capuz, boné e a mochila tipo 'bag' usada para transportar as entregas. Ele finge ser entregador, até que anuncia o assalto mostrando uma pistola para o porteiro. O assaltante exige que o José o acompanhe dando tapas no seu rosto.

Em dado momento, o porteiro é agredido mais uma vez e reage na tentativa de tomar a arma do bandido. Durante a luta corporal, o suspeito acaba se desvencilhando e dispara contra José que morre na hora. O suspeito parece procurar algo de valor na portaria e foge do local na sequência.



O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Os agentes da especializada fazem diligências para tentar localizar o autor do crime.

Denuncie

Quem tiver informações sobre a identificação do acusado de matar o porteiro, pode denunciar de forma anônima ao Disque Denúncia através da Central de atendimento, nos telefones 021 22531177 e 03002531177.

Por Whatsapp (021 2253-1177), uma técnica de processamento de dados também remove e modifica informações que possam identificar uma pessoa. O aplicativo "Disque Denúncia RJ" é outra forma de contato. O anonimato é garantido.