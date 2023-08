CCBB têm exposição gratuita com fotos de Evandro Teixeira nesta quarta-feira

Rio- O Centro Cultural Banco do Brasil, no Centro do Rio, receberá uma exposição gratuita com cerca de 160 fotagrafias de Evandro Teixeira a partir de quarta-feira (30). A mostra reúne registros em preto e branco feitos pelo consagrado fotojornalista durante o golpe militar no Chile, em 1973.



A exposição também exibe imagens capturadas durante a ditadura militar no Brasil, além de trazer trechos de filmes que retratam os conflitos, como "Setembro chileno", de Bruno Moet, e "Brasil, relato de uma tortura", de Haskell Wexler e Saul Landau. A mostra "Evandro Teixeira, Chile, 1973" disponibiliza, ainda, livros, e outros objetos, como máquinas fotográficas e crachás de imprensa.



O baiano Evandro Teixeira, de 87 anos, fez sua carreira jornalística no Rio e teve imporante passagem pelo "Jornal do Brasil", além de outros veículos. Ele esteve no Chile em setembro de 1973 , quando conseguiu ser o único fotojornalista a registrar o poeta Pablo Neruda logo após a sua morte, ainda no hospital.



"Estou lá, rondando o hospital, e de repente abre uma porta lateral, olho, tiro a Leica (uma câmera profissional), sempre deixo preparada para dois metros, o que der, deu. Entro, Neruda está na maca, dona Matilde, sua mulher, sentada com o irmão dela", relembra o fotográfo que conseguiu permissão para divulgar a foto logo após registrá-la.



A exposição, que têm curadoria de Sergio Burgi, fica no CCBB até 13 de novembro. O horário de funcionamento é de quarta a segunda-feira, das 9h às 20h, com classificação 14 anos.

*Estagiária Bruna Bittar sob supervisão de Raphael Perucci