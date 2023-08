Homem mata cisne-negro do Parque Guinle, em Laranjeiras

Rio - Um cisne-negro, nomeado como Romeu, um dos símbolos do Parque Guinle, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio, foi morto por um homem na noite deste domingo (27). Policiais militares do 2ºBPM (Botafogo) prenderam o suspeito em flagrante.



De acordo com informações divulgadas pela PM, os agentes foram acionados para à Rua Gago Coutinho e, chegando no local, foi dito aos oficiais por uma testemunha que o criminoso ao ser abordado e detido por populares, estava com a ave já morta debaixo do braço.



O homem, que não teve a identidade revelada, foi encaminhado para a 12ª DP (Copacabana), onde foi ouvido e liberado. O caso foi registrado como maus-tratos contra animais silvestres.



Claudia Lustosa, de 56 anos, se tornou administradora do parque por meio do programa Adote.Rio e conta que todos os visitantes estão abalados com a morte do animal. "Romeu era símbolo do lugar, todos o conheciam. É muito triste isso que aconteceu", lamentou.



A coordenadora comenta que este não é o primeiro caso de violência contra animais. "A outra cisne, chamada Julieta, foi morta em 2019. Nós reforçamos a vigilância, temos porteiros. Nos últimos dez dias, temos relatos de quatro animais que sumiram. Não entendemos porque fazem isso", explicou.



Na tarde desta segunda-feira (28) será realizada uma homenagem em despedida à ave no Parque Guinle.

*Reportagem do estagiário Lucas Guimarães, sob supervisão de Adriano Araujo e Iuri Corsini