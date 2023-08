Secretaria da Mulher abre 9 mil vagas para cursos gratuitos

Para participar, as mulheres precisam ter a partir de 14 anos e morar na cidade do Rio de Janeiro. As inscrições on-line terminam no dia 10 de setembro e podem ser realizadas através do link: Rio - A Secretaria da Mulher da Prefeitura do Rio abriu nesta segunda-feira, 28, as inscrições para 9 mil vagas nos cursos de capacitação das Casas da Mulher Carioca. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet ou no endereço das Casas.Para participar, as mulheres precisam ter a partir de 14 anos e morar na cidade do Rio de Janeiro. As inscrições on-line terminam no dia 10 de setembro e podem ser realizadas através do link: https://bit.ly/cursoscmc03_23

Quem não tiver acesso à internet, pode fazer as inscrições presencialmente nas próprias Casas da Mulher Carioca até o dia 6 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h30.



Cada Casa vai oferecer 3 mil vagas com mais de 40 modalidades de cursos de formação para as mulheres da capital fluminense. Entre os cursos estão: Edição de Vídeos, Pacote Office, Informática Básica e Avançada, Gestão de Mídias Sociais, Design Gráfico, Produção de Eventos, Cuidadora de Idosos, Confeitaria, Auxiliar de Cozinha, Modelagem, Macramê, Maquiagem Básico e Avançado, Trança Básica e Avançada, Manicure Básico e Avançado, Auxiliar de Cabeleireira, Extensão de Cílios, entre outros.

Após as inscrições, as mulheres poderão fazer a matrícula entre os dias 11 a 14 de setembro nas Casas selecionadas. As aulas têm previsão de início em 18 de setembro, os cursos acontecerão entre 8h às 20h e também terão aos sábados.



As Casas da Mulher Carioca são espaços de promoção e de enfrentamento à violência contra a mulher. Além de cursos e oficinas para capacitação, as Casas oferecem orientação jurídica, psicológica e encaminhamento para serviços da Assistência Social. Em 2022, a Secretaria da Mulher formou mais de 22 mil mulheres nos cursos de capacitação das Casas.



Serviço:



Cursos das Casas da Mulher Carioca



Período das inscrições online: 28 de agosto a 10 de setembro

Link das inscrições:

Período das inscrições presenciais: 28 de agosto a 06 de setembro



Endereço das Casas



Telefone: (21) 2452-2217 / 3796-0228

E-mail:





Rua Limites, 1349 – Realengo

Telefone: (21) 3464-1870

E-mail: casadamulherdinahcoutinho@gmail.com



- Casa da Mulher Carioca Elza Soares