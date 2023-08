Prefeito de Paty do Alferes empossa mais cinco servidores

Na última semana, o prefeito de Paty do Alferes, Juninho Bernardes, deu as boas-vindas a cinco novos profissionais concursados: 1 auxiliar de obras e serviços públicos, 1 auxiliar de serviços gerais, 1 merendeira, 1 odontólogo B e 1 professor B de Ensino Religioso. Esta foi a sétima chamada do ano.



Durante a cerimônia de posse, o prefeito parabenizou os servidores e destacou o empenho de toda a administração para convocar o maior número possível de pessoas que passaram no concurso homologado em 2020.



“O esforço que a nossa gestão faz renovando o quadro e convocando novos servidores tem como principal objetivo a melhora contínua da qualidade dos serviços prestados à população. Aos nossos convocados, desejo que vocês sejam felizes nesta nova etapa e tenham sabedoria para desempenharem sua função da melhor maneira possível”, disse Juninho.



Desde o início da primeira gestão, em 2017, já foram convocadas mais de 600 pessoas, tornando a Prefeitura de Paty uma das que mais investem na renovação do funcionalismo público na região sul-fluminense. O investimento na educação e na melhoria do serviço público é um dos pontos altos da gestão do prefeito Juninho Bernardes e do vice Arlindo Dentista.