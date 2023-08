Defesa Civil do Rio foi acionada 23 vezes nas últimas 12 horas em função das chuvas

Rio - A Rocinha, na Zona Sul do Rio, foi a região que mais sofreu com as chuvas que atingem a cidade desde quinta-feira (24), e está entre os locais que acionou mais vezes a Defesa Civil. De acordo com o Alerta Rio, nas últimas 96 horas foi registrado o acumulado de 212,4 mm somente na comunidade. Na sequência, os maiores acumulados foram registrados na Grota Funda (170,0 mm), na Zona Oeste, Jardim Botânico (161,8 mm) e Laranjeiras (136,8 mm), ambos Zona Sul.



A Defesa Civil Municipal foi acionada 23 vezes nas últimas 12 horas em função das chuvas em todo o município. Na Rocinha, as equipes foram chamadas após um deslizamento de terra e de árvores na comunidade. No local, verificou-se a necessidade da intervenção de agentes da Comlurb para limpeza e corte de algumas árvores. Após nova vistoria na manhã desta segunda-feira (28), a Defesa Civil interditou preventivamente o imóvel nº 374 na Rua Dionéia. Equipes da Prefeitura do Rio permanecem atuando no local. Veja o vídeo do deslizamento na Rocinha:

As fortes chuvas deste domingo (27) provocaram um deslizamento na Rocinha, na Zona Sul. Pelo vídeo, é possível ouvir o desespero de uma moradora.



Crédio: rede social#ODia pic.twitter.com/p1nYrQnxJX — Jornal O Dia (@jornalodia) August 28, 2023

As equipes da Defesa Civil também foram acionadas por conta de uma ocorrência em Laranjeiras, na Comunidade Pereirão. Após vistoria, constatou-se risco de prosseguimento de desabamento de um talude. Toda a área de projeção desse talude foi interditada. Também foi interditada a área da frente da residência situada na Rua Pereira da Silva, 938 (casa 8). A Geo-Rio foi acionada para realizar novas análises.



Ainda ontem (27), a Defesa Civil Municipal foi acionada às 07h45 da manhã, em função de deslizamento de encosta na Comunidade da Formiga , na Tijuca. No local, os técnicos constataram que, em função da movimentação do solo, uma árvore de grande porte tombou sobre uma residência. Foram interditados dois imóveis (a casa atingida e a casa ao lado), ambos na Rua Castelo Novo. Os órgãos operacionais da Prefeitura do Rio e o Corpo de Bombeiros estiveram no local e prestar suporte aos moradores. A árvore ainda não foi retirada do local devido ao tempo instável nesta segunda-feira (28), e o risco de novos deslizamentos na região.

A tendência, conforme o Alerta Rio, é a permanência de nuvens baixas sobre a cidade, ocasionando chuva fraca a moderada de forma isolada. O estágio de mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Em caso de emergência, acione a Defesa Civil pelo número 199.

Chuva monitorada em todo o estado do Rio



A chuva em todo o estado do Rio está sendo monitorada pela Secretaria de Estado de Defesa Civil (Sedec-RJ) e do Corpo de Bombeiros. "O Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ) segue monitorando as condições meteorológicas e os níveis pluviométricos e enviando alertas para os municípios. Neste momento, é considerado moderado/baixo o risco hidrológico e geológico no Estado", informou a Sedec-RJ.



Entre 21h e 9h desta segunda-feira (28), os bombeiros receberam chamados para 36 ocorrências relacionadas às chuvas, em todo o território fluminense, sendo quatro deslizamentos/ameaças de desabamento sem vítimas e para quedas de árvores. "Os agentes da Defesa Civil estadual estão em contato permanente com as prefeituras, dando suporte quando as ocorrências extrapolam a capacidade de resposta da gestão municipal, o que ainda não aconteceu", acrescentou a Sedec-RJ.

Niterói em estágio de atenção

A Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia de Niterói informou, no início da tarde desta segunda-feira (28), que a cidade se encontra em estágio de atenção devido aos acumulados de chuva dos últimos dias e a previsão de permanência de chuva fraca a moderada para os próximos dias.

Neste final de semana, os maiores acumulados de chuva em 24h foram registrados no bairro Engenho do Mato, com 70mm. Foram registradas ocorrências pontuais e não houve necessidade de acionamento das sirenes. A Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia informa que atendeu a duas ocorrências neste final de semana, em Niterói. No Fonseca, a equipe foi verificar um chamado devido ao relato de estalos. A casa segue interditada desde 2020.



Em Jurujuba, foi identificado um deslizamento de terra que não atingiu nenhuma residência. Não há registro de feridos, desalojados ou desabrigados. Outra orientação é que, em casos de ventos fortes e/ou chuvas com descargas elétricas, a população deve evitar ficar próximo a árvores, redes de distribuição de energia elétrica, toldos, tapumes ou em áreas descampadas. A população pode ligar para 199 ou 2620-0199 em caso de emergências.

Previsão do tempo na capital

Para os próximos quatro dias, a previsão ainda é de instabilidades na capital. De acordo com o COR, amanhã (29), o transporte de umidade vindo do oceano permanecerá atuando sobre a cidade do Rio de Janeiro e a previsão é chuva fraca a moderada, isolada, a qualquer momento. Os ventos estarão moderados (entre 18,5 km/h a 51,9 km/h) e as temperaturas estarão estáveis.



Na quarta-feira (30) a previsão é céu parcialmente nublado a nublado com chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento. Os ventos estarão fracos a moderados (até 51,9 km/h) e as temperaturas irão se elevar gradualmente. O tempo só deve melhorar a partir de quinta-feira (31), quando haverá redução de nebulosidade e não há previsão de ocorrências de chuva.