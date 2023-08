Paty do Alferes recebe projeto de alistamento eleitoral de jovens

A partir desta terça-feira (29), o projeto #PartiuVotar, da Escola Judiciária Eleitoral (EJE-RJ), vai promover palestras e alistamento eleitoral itinerante em três escolas públicas de Paty do Alferes. Até quinta (31), a Justiça Eleitoral Itinerante vai disponibilizar oito guichês de atendimento, onde os jovens poderão emitir o título de eleitor com comodidade, entre 9h e 17h.



O projeto #PartiuVotar é o novo nome da iniciativa estratégica do TRE-RJ que tem o objetivo de incentivar o alistamento eleitoral de jovens que tenham entre 16 e 17 anos na data da próxima eleição. Para este grupo etário, o voto é facultativo. A ação também busca emitir os títulos dos jovens de 18 e 19 anos que ainda estejam fora do cadastro eleitoral. Além do alistamento eleitoral, serão realizadas palestras que abordarão informações relevantes para o exercício da cidadania por meio da participação política e prestará esclarecimentos sobre o funcionamento da urna eletrônica e a segurança do processo eleitoral.



O foco do projeto está nos municípios do interior com baixa adesão do grupo etário ao cadastro. Em Paty do Alferes, estimativa do IBGE de 2021 apontou que apenas 27,8% dos jovens entre 15 e 19 anos na cidade tinham título de eleitor. Na ocasião, o quantitativo total desse grupo etário era de 2.295 pessoas. De acordo com o Censo de 2022, atualmente Paty do Alferes tem uma população de 29.619 pessoas. Desse quantitativo, 23.304 dispõem de alistamento eleitoral, conforme estatística do TSE . Ao longo dos próximos dias, também poderão requerer o título jovens de 15 anos que completarão 16 até a data do próximo pleito eleitoral, em 6 de outubro de 2024.



Serviço:



Dia 29: C.E. Edmundo Peralta

Endereço: Rua Dr. Peralta, 692 - Centro

Horário da palestra: 8h30

Alistamento eleitoral: 9h às 17h



Dia 30: C. E. Ribeiro de Avelar

Endereço: Rua Arlindo Lisboa, 50 - Avelar

Horário da palestra: 9h

Alistamento eleitoral: 9h às 17h



Dia 31: CIEP 278 Joaquim Osório Duque Estrada

Endereço: Av. Pascoal Carlos Magno, 0 - Arcozelo

Horário da palestra: 8h30

Alistamento eleitoral: 9h às 17h