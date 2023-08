Homem é morto a tiros e outro fica ferido após serem confundidos com PMs por traficantes na Baixada

Rio - Um homem foi morto e outro ficou ferido alvo de ataque a tiros de traficantes do Corte 8, em Duque de Caxias, no início da manhã segunda-feira (28). A vítima, identificada como Márcio Rodrigo da Silva, de 47 anos, e seu amigo Cléverson Ferreira da Silva, 45 anos, que ficou ferido e foi socorrido para hospital, teriam sido confundidos com PMs. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

Segundo informações de amigos, os dois foram abordados pelos criminosos que os revistaram por suspeitar que eles estivessem armados. Os bandidos então os confundiram com policiais e dispararam, atingindo Márcio com seis tiros.

Ele chegou a ser levado para o Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC), mas já deu entrada em óbito. Já Cléverson, foi levado com vida para Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, no Jardim Primavera, onde segue no Centro Cirúrgico. Os dois saíam para tomar café antes do trabalho.

Moradores dizem que criminoso responsável pelo engano teria sido sentenciado a morte pelo chefe do tráfico. O corpo dele teria sido incendiado dentro de um carro, na localidade conhecida como Reta, na comunidade que integra o Complexo da Mangueirinha.

De acordo com a PM, equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) foram acionadas para a Av. Gomes Freire, no bairro Pantanal, para confirmar a presença de um corpo carbonizado dentro de carro. Ao chegar no local, os agentes confirmaram a presença dos restos e acionaram a perícia da DHBF.

Em nota, a Polícia Civil confirmou a investigação e disse que diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime e esclarecer todos os fatos.