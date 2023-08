Corpo de homem morto a tiros é encontrado em Queimados

Rio - Um homem, identificado como Arthur Miguel de Oliveira, de 21 anos, foi encontrado morto com marcas de tiros, no bairro Jardim Campo Alegre, em Queimados, na Baixada Fluminense. A motivação do crime ainda é desconhecida.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 24º BPM (Queimados) foram à Rua Deoclécio Lopes da Costa para verificar a informação de disparos de arma de fogo. No local, a equipe encontrou um homem já sem vida. A área foi isolada pelos militares.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHBF) foi acionada para realizar a perícia e já investiga a motivação e autoria do crime.