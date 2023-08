Estado autoriza testagem de alergia à proteína do leite pela rede pública de saúde

Rio - O governador Cláudio Castro sancionou, nesta segunda-feira (28), uma lei que garante a realização de testes de provocação oral, por unidades públicas de saúde do Estado do Rio, para diagnóstico de alergias à proteína do leite de vaca (APLV) em crianças de até dois anos de idade. O objetivo do projeto é promover o diagnóstico precoce da alergia, revertendo sintomas que podem prejudicar o desenvolvimento infantil.



¨Antes de ser diagnosticada, a alergia à proteína do leite promove diversas reações desagradáveis e pode, até mesmo, prejudicar o desenvolvimento infantil. Por isso, é tão importante disponibilizar o teste de provocação oral na rede pública de saúde: para agilizar o diagnóstico e, se for o caso, suspender o consumo do leite e derivados, melhorando a qualidade de vida das crianças e suas famílias¨, ressaltou o deputado Rosenverg Reis (MDB), autor do projeto de lei.



Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, é especialmente durante o primeiro ano de vida que a APLV se manifesta com mais frequência e seu diagnóstico é difícil, já que não há um teste único que a defina com exatidão. O teste de provocação oral (TPO) é considerado padrão ouro para essa finalidade, pois a pessoa ingere o alimento em doses crescentes para verificar a ocorrência ou não de reações, registrar a natureza dos sintomas e a quantidade necessária para deflagrá-los.



A alergia à proteína do leite de vaca (APLV) é a reação adversa a alimentos mais comum na infância. Os sintomas incluem vômitos, diarreia e má absorção, podendo ocasionar retardo do crescimento. Manifestações dermatológicas e respiratórias também são frequentes e podem ocorrer ainda irritabilidade, cólica e recusa alimentar.