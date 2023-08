Rio anuncia campanha de vacinação na estação Central do Brasil

Rio - O carioca que ainda não se vacinou ganhou uma nova oportunidade. A estação de trem Central do Brasil vai receber, entre terça (29) e quarta-feira (30), um posto de imunização das vacinas da gripe (Influenza) e bivalente da covid-19, das 8h às 18h. A iniciativa é uma parceria da SuperVia com a Secretaria Municipal de Saúde e tem por objetivo reforçar a campanha pró-vacinação. A expectativa é imunizar entre 600 e 800 pessoas por dia.



Esta não é a primeira vez que a ação acontece. Entre maio e julho, a SuperVia cedeu espaço na Central do Brasil para a vacinação. Foram quatro dias de evento e mais de três mil doses aplicadas.



De acordo com dados do Ministério da Saúde, apenas 32% a 40% dos brasileiros foram imunizados pela vacina bivalente.



SERVIÇO



Vacinação contra gripe e covid-19 - 29 e 30 de agosto



Horário: 8h às 18h



Local: Saguão da Estação Central do Brasil