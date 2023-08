Chuva atrapalha vacinação antirrábica em Porto Real

Por conta das chuvas dos últimos dias, o Setor de Vigilância Sanitária de Porto Real precisou adiar a Campanha de Vacinação Antirrábica que seria realizada no sábado (26) e nesta segunda-feira (28). A ação do bairro Ettore ainda não foi reagendada.



Já a vacinação desta segunda no bairro Jardim das Acácias foi remarcada para a próxima segunda-feira (4) das 9h às 12h. A ação acontecerá no Campo de Malha na Avenida B e no cruzamento da Avenida C com as Ruas 40 e 41.



A vacina antirrábica é obrigatória para os cães e gatos, devendo ser aplicada a partir dos três meses de idade.