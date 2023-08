Resende abre inscrições para concurso de fotografia de natureza

A Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda de Resende abriu as inscrições para um concurso de fotografia para destacar as paisagens naturais do município e região. Podem participar crianças e adolescentes de até 15 anos de idade. Os interessados devem se inscrever até o dia 31 de agosto pela internet O concurso faz parte da programação do 1° Festival de Aves e Natureza de Resende, evento que visa promover a conscientização da população local sobre o cuidado com as aves e incentivar a atividade de observação de aves no sul fluminense.O concurso é uma oportunidade para todos os moradores de Resende que desejam mostrar seu talento através das lentes, incluindo celulares.