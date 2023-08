Prefeitura de Resende abre processo seletivo para Assistência Social

A Prefeitura de Resende abriu este mês o Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária para a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Os profissionais interessados devem se inscrever até o dia 31 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 16h30, na Diretoria de Gestão de Pessoas, na Rua Augusto Xavier de Lima, no Jardim Jalisco.



O processo seletivo é de contratação temporária pelo período de nove meses. Os profissionais atuarão no Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único da Assistência Social - PROCAD. As vagas são para Assistente Administrativo.



O interessado deve ser brasileiro nato ou naturalizado; ter idade mínima de 18 anos; estar em dia com as obrigações eleitorais; homens devem estar quites com Serviço Militar. O processo de classificação e eliminação consiste em uma análise curricular e avaliação de títulos.



No ato da inscrição, os candidatos devem entregar os seguintes documentos: ficha de inscrição, currículo atualizado, formulário de entrega de títulos e tempo de serviço, acompanhado dos documentos comprobatórios, além de cópias do RG, CPF, e comprovante de residência.