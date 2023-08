Secretaria de Assistência Social realiza palestra sobre empreendedorismo para jovens

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Resende e o Confiar realizam nesta terça-feira (29), às 14h, a palestra on-line “Empreendedorismo e Educação - como se preparar para ter sucesso no mundo dos negócios”.O encontro será ministrado pela pedagoga com Mestrado em Ciência da Informação e professora do curso de Administração da Universidade Estadual de Londrina (2014-2016), Paula Padial Fuzaro.A palestra é voltada para o público jovem. Os interessados podem assistir a palestra pelo aplicativo Google Meet, acessando o link . O objetivo é capacitar os jovens do município, dando a eles mais autonomia e gerenciamento na vida profissional.