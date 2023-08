Morte de cisne-negro causa emoção em moradores durante enterro em parque da Zona Sul

Rio - Moradores e colaboradores do Parque Guinle, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio, realizaram durante a tarde desta segunda-feira (28), o enterro do cisne-negro Romeu. O animal foi morto durante a noite de domingo (27), por um homem ainda não identificado.



Em entrevista ao DIA, uma popular da região, que não quis se identificar, comentou sobre a perda do animal, que era um dos símbolos do parque.



"Maldade pura. Um rapaz que estava em um bar aqui perto que viu o homem carregando o Romeu nos braços, e logo o interceptou. O parque não é inseguro, mas vulnerável a esse tipo de situação", disse a mulher.



Claudia Lustosa, de 56 anos, se tornou administradora do parque por meio do programa Adote.Rio e conta que o suspeito teria roubado outros quatro animais desde o dia 23 de agosto.



"Eram vários animais aqui no parque, que aos poucos foram desaparecendo. Quando fomos investigar, vimos nas câmeras esse mesmo homem carregando dois animais, no dia 23, e outros dois, no dia 25", comentou a administradora



O homem, que não teve a identidade revelada, foi encaminhado para a 12ª DP (Copacabana), onde foi ouvido e liberado. De acordo com Claudia, ela teme por uma reincidência de crimes no parque.



"Estou vazia hoje. Um misto de raiva, tristeza e impotência. O Romeu era querido por todos do bairro", finalizou Claudia



O caso foi registrado como maus-tratos contra animais silvestres.



*Reportagem do estagiário Victor Bastos, sob supervisão de Thiago Antunes