Menina que teve queimaduras em 70% do corpo durante incêndio no Anil já faz fisioterapia

Rio - A menina M. V., de 6 anos, filha do fisiculturista Hugo Nascimento, que morreu em um incêndio em apartamento da família, no Anil, Zona Oeste, dá sinais de melhora no quadro clínico. Internada desde o dia 29 de julho, a criança se recupera das queimaduras que atingiram 70% do corpo e já faz exercícios de fisioterapia.



Em postagem compartilhada pela mãe Larissa Viana, é possível ver a menina escrevendo com uma das mãos atingidas pelo fogo, além de executar um exercício para as pernas na cama. A mãe usa as redes sociais para falar sobre o tratamento da filha.



"Sempre que eu estiver perto, ali do lado dela, eu vou estar sempre sorridente, animada e feliz. Ela precisa desse conforto. Ela precisa que eu passe isso para ela. Mal ela sabe que é ela que me dá toda essa força para mim e me mantém de pé todo esse tempo. É difícil. É difícil, mas a gente aguenta", disse Larissa.



O registro foi compartilhado após a menina passar pelo procedimento para retirada de cateter. Em um dos vídeos a mãe aparece em momento de carinho com a filha.



O registro mostra a evolução de M. Ela ficou sedada até o dia 18 passado para se recuperar das queimaduras nas vias aéreas. Ela foi resgatada do apartamento por um vizinho.



O pai, Hugo Nascimento, não conseguiu sair do imóvel a tempo e morreu. Larissa também estava no apartamento, mas teve tempo de sair antes que as chamas tomassem o local.